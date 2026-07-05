PRIMALUNA – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, domenica, lungo la Strada Provinciale 62 a Primaluna, (all’incrocio con via Fregera) per un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto.
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L’allarme è scattato poco prima delle 10, sul posto sono stati inviati i mezzi del Soccorso Centro Valsassina di Introbio coordinati da Soreu Laghi. Nell’episodio è rimasto coinvolto un uomo di 52 anni, che è stato valutato in codice giallo, indice di condizioni mediamente critiche.
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La missione risulta al momento (ore 10:35) ancora in corso.
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Redcro
PRIMALUNA, INCIDENTE STRADALE AUTO-MOTO. UN 52ENNE FERITO LIEVEMENTE
PRIMALUNA – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, domenica, lungo la Strada Provinciale 62 a Primaluna, (all’incrocio con via Fregera) per un incidente stradale che ha visto coinvolte un’auto e una moto.