INCIDENTE IN MOTO IN CENTRO A PRIMALUNA: UN FERITO IN CODICE ROSSO

PRIMALUNA – Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, lungo la via Provinciale nel centro del paese di Primaluna. Intorno alle 19 una moto è rimasta coinvolta in una caduta, con una persona ferita in condizioni serie.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente risulta coinvolto un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note. Le condizioni del ferito sono apparse subito critiche, tanto da richiedere l’attivazione dei soccorsi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi, allertati anche i Carabinieri del comando di Lecco e i Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e la dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.

Possibili rallentamenti al traffico lungo l’arteria interessata. Seguiranno aggiornamenti.

RedCro