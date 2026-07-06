LETTERA: “NOSTALGIA PER LE GARE DI SCI AL PIALERAL. PERCHÉ NON RIATTIVARLO?”

Spett.le Redazione di Valsassinanews,

In questi giorni sono ritornato al Pialeral, località sopra Pasturo ai piedi della maestosa Grigna. Erano anni che non ci andavo e subito sono riaffiorati i ricordi bellissimi di quando mi recavo in questa splendida conca per partecipare alle gare di sci.

Queste competizioni erano inserite nell’allora circuito Valsassinese, che comprendeva Artavaggio, Bobbio, Paglio, Pian delle Betulle e, pensate, persino Morterone (lì c’erano due piccoli impianti e persino un gatto delle nevi!). Negli anni ’60 e ’70 gli impianti di Pasturo erano stati voluti dalla famiglia Annovazzi di Mandello, affascinata dalla Grigna. Ed erano ben tre: uno partiva proprio dal paese, un altro raggiungeva il Rifugio Antonietta e il terzo si trovava nella conca del Pialeral. Di questi ultimi le strutture sono ancora visibili, seppur dismesse.

Ricordo con nostalgia che, finite le gare, si poteva scendere lungo questi pendii sciando fino al centro di Pasturo. Oggi è ormai impensabile, vista la scarsità di neve.

E se si dovesse ripensare almeno a riattivare l’impianto al Pialeral? Questo si presterebbe benissimo anche in estate per lo sci d’erba, il tutto in una location a dir poco favolosa.

Ma chissà…

Distinti saluti

Enzo Maffei