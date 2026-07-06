PRIMALUNA: DOMANI L’INCONTRO CON I RAGAZZI DI BETLEMME

PRIMALUNA – Di buon mattino, alle 6, da Betlemme è partita la seconda squadra di 24 ragazzi del progetto “Bambini senza confini“, diretta prima in Giordania e poi in Italia. L’iniziativa rientra nel programma “Educare alla Pace“, ideato da padre Ibrahim Faltas e sostenuto da oltre vent’anni dall’Associazione Oasi di Pace, presieduta da Adriana Sigilli.

I ragazzi resteranno in Italia dal 3 al 14 luglio e alcuni saranno ospitati dalla comunità di Primaluna. E martedì 7 luglio, alle 20:30 alla Chiesa Pastorale di Primaluna, l’appuntamento è con il “Progetto Stelle“, una serata di testimonianza per ascoltare le voci dei ragazzi di Betlemme e comprendere più da vicino la realtà della Terra Santa.

Con questa seconda partenza si conclude l’edizione 2026 di “Bambini senza confini”. In totale, nell’arco di circa quattro settimane, 50 ragazzi provenienti da Betlemme hanno trascorso periodi in diverse comunità italiane.

RedCult