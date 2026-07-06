SKIROLL, MARIA INVERNIZZI IN TESTA ALLA COPPA ITALIA DOPO LA TAPPA LIGURE

CICAGNA/ VAL D’AVETO (GE) – Partecipazione ridotta per la terza tappa di Coppa Italia di Skiroll disputata in Liguria, tra Cicagna e la Val d’Aveto. Un weekend di gare condizionato da numeri inferiori alle attese, in particolare nelle categorie giovanili, dove la presenza di atleti è risultata decisamente limitata. Nonostante ciò, la competizione ha comunque fornito indicazioni importanti per la classifica generale. Al termine delle prime tre tappe (dopo Sgonico e Linguaglossa), al comando della Coppa Italia ci sono la valsassinese Maria Invernizzi nella categoria assoluta femminile e Riccardo Masiero di Valdobbiadene tra gli uomini (entrambi in copertina).

Sabato si è gareggiato a Cicagna con una sprint in Tecnica Libera. Tra i risultati di rilievo, il terzo posto assoluto di Maria Invernizzi, che conquista anche la vittoria nella categoria giovani. Nella children maschile, terza posizione per Marco Combi (foto di repertorio a destra).

Nei pulcini maschili secondo posto per Federico Carissimi e terzo per Mario Mascheri, mentre tra le pulcine Gaia Rigamonti chiude al terzo posto.

Domenica la competizione si è spostata in Val d’Aveto per la Distance Mass Start in salita. Ancora protagonista Maria Invernizzi (a sinistra in foto d’archivio con la mamma), seconda assoluta e prima nella categoria U20. Sul podio anche Camilla Crippa, terza, mentre Paola Beri è quarta e prima tra le master. Ottimi risultati nelle categorie giovanili: vittoria per Marco Combi tra gli U16 e per Mattia Combi tra gli U14. Dominio valsassinese negli U12 maschili con Federico Carissimi primo e Mario Mascheri secondo, mentre tra le U12 femminili Gaia Rigamonti è terza.

Un fine settimana dunque positivo nei risultati, ma che riaccende il tema della partecipazione, soprattutto nelle fasce più giovani, nodo cruciale per il futuro del movimento.

RedSpo