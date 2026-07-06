TRIAL, A NOVALESA GRATTAROLA VINCE IL 17° TITOLO ITALIANO IN ANTICIPO

NOVALESA (TO) – La penultima tappa del Campionato Italiano Trial “Memorial Renato Rossetto”, disputata ieri sui percorsi di Novalesa, ha consegnato a Matteo Grattarola l’ennesimo traguardo della sua carriera: il diciassettesimo titolo italiano, ottenuto con una giornata d’anticipo.

Il pilota di Margno, in sella alla sua Beta, ha confermato anche in Piemonte la solidità mostrata per tutta la stagione. Dopo il successo nella giornata di sabato, TeoMat ha replicato la vittoria nella categoria TR1, imponendosi su un tracciato tecnico e impegnativo.

La doppietta nel fine settimana piemontese gli ha permesso di consolidare definitivamente la leadership in campionato, chiudendo i giochi con una prova d’anticipo e aggiungendo un nuovo titolo alla sua lunga serie di successi nazionali. Alle sue spalle, nella gara di domenica, si sono classificati Francesco Titli (Montesa Honda, Moto Club Trial Team Südtirol) e Gianluca Tournour (GasGas, Moto Club Trial Alta Val Tanaro), rispettivamente secondo e terzo.

RedSpo