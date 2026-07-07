FALSI CONTROLLI SUI RIFIUTI: ALLARME ANTITRUFFA DA SILEA

PASTURO – Silea Spa invita i cittadini a prestare la massima attenzione a possibili tentativi di truffa legati alla raccolta dei rifiuti. L’azienda ha diffuso un avviso pubblico per mettere in guardia la popolazione da persone che potrebbero presentarsi alle abitazioni spacciandosi per operatori incaricati di effettuare controlli. La società chiarisce che nessun operatore Silea, né soggetti da essa incaricati, è autorizzato ad accedere alle abitazioni private per verificare il contenuto dei sacchi dei rifiuti, i contenitori utilizzati o le modalità di conferimento.
Per questo motivo, Silea invita i cittadini a non consentire l’accesso a chiunque si presenti con tali richieste e a diffidare di eventuali sedicenti incaricati. In caso di episodi sospetti, la raccomandazione è quella di segnalare tempestivamente l’accaduto alle autorità competenti.
RedCro