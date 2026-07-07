METEO: DURANTE LA SETTIMANA TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un campo di alta pressione sull’Europa sud-occidentale e una vasta area di bassa pressione centrata sulla Scandinavia determinano le condizioni meteorologiche sul continente. Il Nord Italia è sotto l’influenza del promontorio di alta pressione, ma con infiltrazioni di aria umida in quota dovute al movimento della bassa pressione e saranno possibili rovesci pomeridiani. Sulla Lombardia tempo prevalentemente stabile con correnti settentrionali in quota. Temperature elevate, al di sopra della media del periodo. Lunedì 6, sole intervallato da nubi medio-alte passeggere, specie sui settori orientali e centrali dove sono previsti locali rovesci o temporali accompagnati da forti raffiche di vento. Temperature massime in pianura tra 30 e 35 °C. Martedì 7, molto spazio per il sole, nel tardo pomeriggio e in serata è atteso ancora un passaggio di nubi medio-alte da nord verso sud ma con una generale assenza di precipitazioni. Mercoledì 8, generalmente soleggiato. Vento settentrionale in rinforzo su Alpi e Prealpi con locali forti raffiche anche nelle valli esposte e sulla pianura occidentale e centrale. Temperature massime in aumento con possibili picchi fino a 40 °C in pianura, localmente disagio da calore forte. Giovedì 9 si prevede ancora una giornata in prevalenza soleggiata ma con locali rovesci sui rilievi.

Martedì 7 luglio

Cielo soleggiato. Temperature tra i 18 e i 33 °C. Venti: 11 km/h da Sud-Est. Raffiche: 25 km/h.

Mercoledì 8 luglio

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 24 e i 37 °C. Venti: 16 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 36 km/h.

Giovedì 9 luglio

Cielo soleggiato. Temperature tra i 23 e i 32 °C. Venti: 12 km/h da Est. Raffiche: 26 km/h.