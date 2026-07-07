MOGGIO-ARTAVAGGIO: BELTRAMI E BRAMBILLA VINCONO LA 61ª EDIZIONE

MOGGIO – La 61ª edizione della Moggio-Artavaggio, storica prova di corsa in montagna organizzata da I Bocia Verano Brianza, si è svolta domenica mattina con la partecipazione di circa un centinaio di specialisti. Il tracciato si sviluppa su 5 chilometri con un dislivello positivo di 800 metri, partendo dal centro di Moggio e salendo fino ai Piani di Artavaggio: un percorso tecnico che mette alla prova resistenza e capacità di gestione del ritmo.

In campo maschile la vittoria è andata a Lorenzo Beltrami de La Recastello (in copertina), che ha chiuso in 35’34”. Beltrami ha preceduto di 17 secondi Gabriele Scaioli (Team Pasturo); terzo si è piazzato Danilo Brambilla (Falchi Lecco), con il tempo di 37’06”. La gara ha visto una top ten combattuta: quarto Davide Panzeri (Osa Valmadrera) in 37’42”, quinto Claudio Italo Mistrorigo (Daini Carate Brianza) in 39’25”, sesto Andrea Colombo (Team Pasturo) in 41’18”. Notevole la prestazione del giovane classe 2011 Rayane Matrane (Cortenova), settimo in 42’50”. Hanno completato la top ten Pietro Colnaghi (individuale) in 44’24”, Marco Ratti (3Life) in 45’20” e Christian Colombo (Team Pasturo) in 46’30”. Non sono stati battuti i record della manifestazione, ma la prova ha offerto spunti tecnici e agonistici di rilievo.

La prova femminile ha visto il successo di Martina Brambilla (Team Pasturo), che ha tagliato il traguardo in 43’05” e si è imposta con un margine significativo sulle avversarie. Al secondo posto si è classificata Chiara Fumagalli (Bocia Verano Brianza), staccata di 3’31”; terza Barbara Sangalli (Premana) in 47’41”. Quarta e quinta posizione sono andate rispettivamente a Raffaella Colzani (Marciacaratesi) in 50’47” e a Maria Cristina Guzzi (individuale) in 50’58”.

L’organizzazione del Bocia Verano Brianza ha curato il percorso e la logistica, garantendo condizioni di gara adeguate e la sicurezza degli atleti lungo i tratti più impegnativi. I risultati della giornata offrono indicazioni utili per la programmazione agonistica dei team e per il monitoraggio dei giovani talenti, in particolare alla luce della prestazione del giovanissimo Matrane. Le attenzioni degli addetti ai lavori e degli appassionati si sposteranno ora sui prossimi appuntamenti del calendario regionale e nazionale, che vedranno gli atleti impegnati in ulteriori confronti su percorsi di montagna.

A questo link è possibile consultare la classifica completa.

RedSpo