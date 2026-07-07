SS36 RACCORDO LECCO-VALSASSINA: CHIUSURE NOTTURNE DALL’8 AL 17 LUGLIO

LECCO – A causa di lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione nelle gallerie Valsassina e Passo del Lupo, sarà chiuso il raccordo Lecco–Ballabio (km 0+000 – 9+015) sulla SS36 dall’8 al 17 luglio dalle 21 alle 5.

Sono esclusi i giorni festivi e i prefestivi. La chiusura totale sarà in entrambe le direzioni. Deviazioni: verso Valsassina: uscita a Lecco Bione, quindi viabilità urbana e infine SP62; verso Milano: deviazione da Ballabio sulla SP62 e viabilità urbana di Lecco.

Saranno chiusi anche gli svincoli di: Lecco Ospedale e Lecco Via Poggi / Piani d’Erna. Garantito l’accesso ai residenti.

Si prevedono possibili rallentamenti sulla SP62 e sulla viabilità cittadina di Lecco.

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