STAGIONE DEI FUNGHI: ATTIVO IL SERVIZIO GRATUITO DI CONTROLLO DI ATS BRIANZA

LECCO – Con l’avvio della stagione di crescita dei funghi spontanei, il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di ATS Brianza richiama l’attenzione dei cittadini sull’importanza di consumare esclusivamente funghi controllati da personale qualificato, al fine di prevenire intossicazioni e avvelenamenti anche gravi.
ATS Brianza, attraverso l’Ispettorato Micologico del SIAN articolato su più sedi territoriali, mette gratuitamente a disposizione dei cittadini il servizio di controllo e certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati all’autoconsumo …