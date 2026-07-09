A BALLABIO SI INAUGURA IL NUOVO PARCO GIOCHI GRIGNETTA “INCLUSIVO”

BALLABIO – Una nuova area accessibile a tutti i bambini, dove il gioco abbatte ogni barriera.

Domani, venerdì 10 luglio 2026 alle 17:30, la cittadinanza di Ballabio vivrà l’inaugurazione del nuovo parco giochi inclusivo “Grignetta”. Un traguardo importante per la comunità, che l’amministrazione comunale ha voluto celebrare mettendo al centro lo straordinario gioco di squadra che ha permesso la realizzazione dell’opera.

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Dietro la nascita di questo spazio inclusivo c’è e durante le ultime giornate di intenso caldo estivo…

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