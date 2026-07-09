A BARZIO PIETRO DETTAMANTI PRESENTA “IL GRAND TOUR A LECCO”

BARZIO – Sabato 11 luglio alle 17 a Palazzo Manzoni di Barzio appuntamento con la presentazione volume “Il Grand Tour a Lecco. Quel ramo del Lago di Como narrato e illustrato“, di Pietro Dettamanti, presidente della Associazione Giuseppe Bovara, ed edito da Cinquesensi Editore.

Un evento organizzato dalla Biblioteca di Barzio. Un libro indispensabile che con passo erudito, ma con narrazione svelta e brillante, richiama alla memoria molti personaggi del passato – viaggiatori, letterati, artisti – che tra il XVIII e il XX secolo fecero sosta sul ramo manzoniano del Lago di Como.

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