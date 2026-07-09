ALLA SCOPERTA DI INTROBIO: UNA GIORNATA DI STORIA, ARTE E SCIENZA

INTROBIO – Il patrimonio storico e culturale della Valsassina torna protagonista grazie a una speciale giornata di aperture straordinarie. Con il patrocinio del Comune di Introbio, la Delegazione FAI e FAI Giovani di Lecco organizza per sabato 18 luglio il “FAI Day”, un evento pensato per far scoprire e valorizzare le bellezze artistiche e scientifiche del borgo di Introbio. Il programma della giornata prevede un suggestivo itinerario suddiviso in tappe, mirato a svelare tre dei gioielli più significativi del territorio.

Villa Migliavacca e il Piccolo Museo dell’Elettricità

Situati in via Vittorio Emanuele 16 a Introbio, questi due siti offriranno ai visitatori un’esperienza che unisce il fascino architettonico alla storia della tecnica.

Le visite all’interno della storica Villa Migliavacca saranno interamente accompagnate dai narratori del FAI.

Il Piccolo Museo dell’elettricità vedrà invece una guida d’eccezione: il signor Franco Selva condurrà i partecipanti alla scoperta della collezione.

Orari: Le visite si terranno al mattino nei turni delle 10:00 e delle 11:00, e nel pomeriggio alle 14:30 e alle 15:30.

Contributo: È suggerito un contributo di base a sostegno del FAI pari a 10 euro per gli iscritti e 12 euro per i non iscritti.

La Chiesa di San Michele

Il percorso si sposta poi in via Santa Caterina 1, dove sarà possibile ammirare i tesori artistici custoditi all’interno della Chiesa di San Michele. Le visite saranno guidate dai narratori FAI con il prezioso intervento del professor Marco Sampietro.

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Orari: Anche per questa tappa i turni disponibili sono fissati per il mattino (ore 10:00 e 11:00) e per il pomeriggio (ore 14:30 e 15:30).

Contributo: Per l’accesso a questa specifica sede è suggerito un contributo di base di 5 euro per gli iscritti FAI e 7 euro per i non iscritti.

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Per tutti i bambini di età inferiore ai 12 anni non è richiesto alcun contributo per l’intera durata dell’evento.

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Per ulteriori informazioni e dettagli organizzativi è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].

RedCult