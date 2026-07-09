POPILLIA JAPONICA LETALE, ATTACCA ROSETI E PIANTE: LA SEGNALAZIONE

BALLABIO – La segnalazione arrivata in redazione descrive una situazione che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più evidente nei giardini privati e negli spazi verdi del paese. “La Popillia japonica sta divorando tutti i roseti, e non solo”, scrive un residente, preoccupato per l’avanzare del coleottero che in poche ore riesce a compromettere intere piante ornamentali.

Passeggiando tra le vie di Ballabio, i segni dell’infestazione sono ormai riconoscibili: foglie scheletrizzate, fiori danneggiati, cespugli che in piena estate appaiono come se fossero stati colpiti da una gelata improvvisa. I roseti risultano tra le prime vittime …

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