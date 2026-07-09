SCUOLE: PROVINCIA E PARTI SOCIALI A CONFRONTO SUL COMPRENSIVO UNICO

LECCO – Nella sede della Provincia un confronto tra amministrazione provinciale, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali sul progetto di costituzione di un Istituto comprensivo scolastico unico per la Valle. L’appuntamento rientra nel percorso di dimensionamento e revisione della rete scolastica che l’ente provinciale sta coordinando in queste settimane insieme al Comitato di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa.

Un nuovo istituto unitario per la Valle

Nel corso del dibattito Elide Codega, sindaca di Premana, e il consigliere provinciale Antonio Pasquini hanno ribadito con forza che il nuovo assetto dovrà configurarsi come una realtà scolastica realmente unitaria, identificata come “Istituto comprensivo della Valsassina”. Presente anche il Comune di Cremeno (sede di ICS) con una delegata del sindaco.

L’obiettivo politico e amministrativo è superare frammentazioni e reggenze temporanee, garantendo alla Valle una dirigenza stabile e una struttura amministrativa unica a servizio di tutti i plessi.

Studenti al centro e plessi da mantenere

I rappresentanti istituzionali hanno sottolineato che la priorità resta quella degli studenti e della qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione alla continuità dei percorsi educativi e alla progettazione didattica condivisa. Allo stesso tempo è stato indicato come irrinunciabile il mantenimento dei plessi scolastici esistenti, considerati presidi educativi e sociali fondamentali per le comunità locali della Valsassina.

Sindaci e Provincia hanno rimarcato la richiesta condivisa dal territorio di poter contare su un dirigente scolastico titolare e su un DSGA stabile, condizioni ritenute essenziali per dare certezze organizzative alle scuole della Valle. Il progetto viene inoltre letto come uno strumento per contrastare il calo demografico e valorizzare le aree montane, rendendo il sistema scolastico più attrattivo per le famiglie e per il personale che sceglie di lavorare in Valsassina.

Nel confronto è stato chiarito che non sono previste ricadute negative sugli organici; al contrario, il nuovo comprensivo dovrebbe rafforzare l’attrattività del territorio anche come luogo di lavoro.

Il giudizio delle parti sociali e i prossimi passi

Le associazioni e le parti sociali intervenute hanno espresso complessivamente un orientamento favorevole all’avvio del percorso, riconoscendo il valore di una governance territoriale condivisa sul tema scuola.

Sindacati e rappresentanze datoriali hanno tuttavia segnalato la necessità di approfondire alcuni aspetti normativi e organizzativi ancora aperti, che verranno affrontati nei prossimi appuntamenti già programmati dalla Provincia e dalla Comunità Montana.

Quadro numerico degli istituti

Nel confronto di oggi in Provincia sono stati richiamati anche i dati aggiornati degli istituti comprensivi coinvolti, che fotografano la consistenza degli alunni e dei plessi della Valle. L’I.C. Giovanni XXIII di Premana conta 4 sedi con poco più di 250 studenti previsti per il 2026/27, mentre l’I.C. San Giovanni Bosco di Cremeno, forte di 10 sedi, avrà circa 770 alunni nello stesso arco di tempo.

Mercoledì 15 assemblea pubblica nella sede della C.M. a Pratobuscante per illustrare tutti gli aspetti del progetto di ICS unico).

RedScuo

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