SONDAGGIO VN. PER I LETTORI, IN VALLE TECNOLOGIE “DA QUARTO MONDO”

VALSASSINA – Dopo i recenti disservizi che hanno coinvolto telefonia, internet e servizi digitali, Valsassinanews ha chiesto ai lettori un parere sulla qualità delle tecnologie in Valle. Il risultato è netto: la maggioranza ritiene che la situazione sia ancora gravemente insufficiente, con guasti frequenti e una rete che non regge nei momenti di maggiore affluenza.
Tecnologie in Valle: per molti sono ancora “da quarto mondo”
Il sondaggio ha raccolto 311 voti, e il dato più forte è inequivocabile: il 60% dei partecipanti (187 voti) afferma che la Valle è “da quarto mondo” dal punto di vista tecnologico. Una bocciatura pesante, che riflette la frustrazione per connessioni instabili, interventi lenti e infrastrutture percepite come obsolete.
Il 15% (46 voti) sottolinea che i problemi peggiorano “quando arrivano i villeggianti”, segno che la rete non regge l’aumento stagionale di utenti.
Il 11% (33 voti) ritiene che la situazione sia “male, ma non diversamente da altrove”, mentre il 7% (22 voti) liquida tutto come “il solito magna-magna”.
Il 6% (18 voti) minimizza, sostenendo che si tratti di “guasti rari”. Chiude il quadro un 1% (4 voti) senza idee precise e un altro 1% (2 voti) non interessato.
Il sondaggio conferma una percezione diffusa: la Valsassina non riesce a tenere il passo con le esigenze tecnologiche di residenti, lavoratori e turisti. La richiesta è chiara: servono investimenti, stabilità e una rete capace di sostenere il territorio in tutte le stagioni.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Sì, siamo da “quarto mondo”
|60%
|187
|Sì, soprattutto quando arrivano i villeggianti
|15%
|46
|Male, ma non diversamente da altrove
|11%
|33
|È sempre il solito magna-magna
|7%
|22
|Ma no, sono guasti rari
|6%
|18
|Non ho idee precise in proposito
|1%
|4
|L’argomento non mi interessa
|1%
|2
PROSSIMO SONDAGGIO: NUOVA LECCO–BALLABIO CHIUSA
La nuova Lecco–Ballabio torna a chiudere, ancora una volta. Tra chi commenta “dov’è la novità?”, chi sospetta che “succeda troppo spesso, c’è qualcosa sotto”, chi punta il dito sulla progettazione e chi parla di normale manutenzione, il dibattito è già acceso. E non mancano i soliti scettici che vedono in tutto questo l’ennesimo “magna-magna”.
Come interpretano i valsassinesi l’ennesima chiusura?
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 16 luglio. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.