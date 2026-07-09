SONDAGGIO VN. PER I LETTORI, IN VALLE TECNOLOGIE “DA QUARTO MONDO”

VALSASSINA – Dopo i recenti disservizi che hanno coinvolto telefonia, internet e servizi digitali, Valsassinanews ha chiesto ai lettori un parere sulla qualità delle tecnologie in Valle. Il risultato è netto: la maggioranza ritiene che la situazione sia ancora gravemente insufficiente, con guasti frequenti e una rete che non regge nei momenti di maggiore affluenza.

Tecnologie in Valle: per molti sono ancora “da quarto mondo”

Il sondaggio ha raccolto 311 voti, e il dato più forte è inequivocabile: il 60% dei partecipanti (187 voti) afferma che la Valle è “da quarto mondo” dal punto di vista tecnologico. Una bocciatura pesante, che riflette la frustrazione per connessioni instabili, interventi lenti e infrastrutture percepite come obsolete.

Il 15% (46 voti) sottolinea che i problemi peggiorano “quando arrivano i villeggianti”, segno che la rete non regge l’aumento stagionale di utenti.

Il 11% (33 voti) ritiene che la situazione sia “male, ma non diversamente da altrove”, mentre il 7% (22 voti) liquida tutto come “il solito magna-magna”.

Il 6% (18 voti) minimizza, sostenendo che si tratti di “guasti rari”. Chiude il quadro un 1% (4 voti) senza idee precise e un altro 1% (2 voti) non interessato.

Il sondaggio conferma una percezione diffusa: la Valsassina non riesce a tenere il passo con le esigenze tecnologiche di residenti, lavoratori e turisti. La richiesta è chiara: servono investimenti, stabilità e una rete capace di sostenere il territorio in tutte le stagioni.