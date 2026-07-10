GIIR DI MONT 2026: 32ª EDIZIONE NEL SEGNO DI GIOVANI E ORGOGLIO PREMANESE

PREMANA – La macchina organizzativa del Giir di Mont ha ufficialmente svelato i dettagli dell’edizione 2026 al Garden Lab di Barzio, un hub nato per valorizzare l’ospitalità della Valsassina e gestire le oltre duecento case del territorio. Una serata densa di contenuti e di passione, condizionata soltanto da un piccolo “fuori programma” logistico: l’affluenza è stata tale che la saletta si è rivelata decisamente troppo ristretta, costringendo il folto pubblico a seguire gli interventi un po’ schiacciato, ma senza intaccare l’entusiasmo generale.

Il weekend di gara è fissato per l’ultimo fine settimana di luglio (sabato 25 e domenica 26), portando con sé lo spirito nato ben sessant’anni fa dall’intuizione di un gruppo di amici e un caloroso ricordo a Sergio Longoni, storico amico e sponsor della manifestazione.

IL VALORE DELLA GARA: TRA DINAMICHE DI CIRCUITO E ORGOGLIO LOCALE

Il dato centrale di quest’anno riguarda l’assenza del Giir di Mont dal circuito di Coppa del Mondo. Durante la presentazione è stato spiegato che, con i nuovi regolamenti internationalen che prevedono una sola tappa per nazione, la scelta è caduta sul Trofeo Nasego. L’organizzazione ha chiaramente sottolineato come l’altra gara abbia beneficiato di una forte spinta da parte degli sponsor maggiori del circuito, lasciando trapelare tra le righe quel profondo e storico orgoglio premanese di chi, in fondo, si sente un gradino sopra per storia, calore e valore tecnico.

Se da un lato il campanilismo fa parte della tradizione, dall’altro è giusto guardare la realtà con sportività: non è corretto sminuire una manifestazione rispetto a un’altra, poiché si parla comunque di grandi eccellenze della corsa in montagna che fanno bene a tutto il movimento. Il Gir di Mont non ha bisogno di fare paragoni o di rivendicare superiorità per confermarsi un appuntamento ai vertici mondiali. A documento sono i suoi numeri, solidi e indipendenti: 750-800 iscritti sulla linea di partenza; 9 nazioni rappresentate, con presenze internazionali affascinanti provenienti da India e El Salvador; una crescita costante di circa 50 atleti all’anno, supportata dal tifo semplicemente “folle” nei passaggi iconici di Premaniga e Larec.

IL VERO MOTORE: UN VOLONTARIATO SEMPRE PIÙ GIOVANE

Se il Giir di Mont è considerato in Italia la gara con il calore di pubblico maggiore, il merito va alla sua comunità. La macchina organizzativa si poggia su ben 500 volontari e 14 ristori, capaci di mobilitarsi anche per interventi straordinari di manutenzione dei sentieri nei giorni precedenti l’evento.

Il segnale più forte e incoraggiante di questa edizione è il massiccio ricambio generazionale. Il comitato organizzatore si è arricchito di ragazzi giovanissimi, studenti e lavoratori che scelgono di dedicare la gran parte del proprio tempo libero a un progetto in cui credono fermamente. Le istituzioni, rappresentate dal vicesindaco Domenico Pomoni, hanno espresso profondo orgoglio per questo spirito del “saper fare” e dell’aiuto reciproco. I giovani non si limitano a custodire la tradizione, ma la spingono verso il futuro.

DIONIGI “GIGI” GIANOLA: L’INCARNAZIONE DELLA RESILIENZA

Il momento più emozionante e toccante della serata è stato il premio consegnato da Michele Gianola a Dionigi “Gigi” Gianola, simbolo assoluto di cosa significhi non arrendersi.

Nel luglio del 2024, il martedì successivo a una gara, Gigi è rimasto vittima di un terribile incidente stradale frontale in moto mentre andava al lavoro. L’impatto contro una staccionata di legno è stato devastante: il casco gli ha salvato la faccia, ma l’impatto gli ha procurato la frattura di tre vertebre, della scapola e microfratture al bacino, costringendolo a un delicato intervento per stabilizzare e assemblare 5 vertebre.

A soli due mesi dall’incidente, nonostante il parere nettamente contrario dei medici che ritenevano impensabile un ritorno alla corsa, Gigi ha iniziato a camminare e si è ripromesso di esserci l’anno successivo. Nel 2025 ha compiuto l’impresa: ha tagliato il traguardo del Giir di Mont in 3h 43′, migliorando addirittura il suo record personale di 3 minuti e conquistando l’importante 18° posto assoluto in mezzo alla commozione generale. Sabato scorso è tornato a correre nella “Gara del sacco da 25 kg” per raccogliere fondi a favore dell’Ospedale di Bergamo, confermando una forza d’animo fuori dal comune.

PACCO GARA LOCALE, SINERGIA CON IL KENYA E NOVITÀ 2026

La presentazione ha poi passato in rassegna le novità logistiche e commerciali che caratterizzeranno il weekend.

Dopo anni di storica collaborazione, si chiude il sodalizio con la Coltelleria Sanelli (che ha donato oltre 15.000 lame nel tempo). Il nuovo partner ufficiale è Rizzi Maglio Nero, una scelta che mantiene intatto l’orgoglio di offrire un premio legato alla tradizione manifatturiera locale.

Continua la stretta collaborazione internazionale con la realtà di Run2gether presentata da Marco Rampi. Sfatato ormai il tabù tecnico che vedeva gli atleti africani in difficoltà sui sentieri premanesi, il comitato ha ricevuto un invito formale per recarsi in Kenya quest’anno. L’auspicio degli organizzatori è che, nella presentazione del prossimo anno, qualcuno del gruppo possa prendere la parola per raccontare l’esperienza vissuta a Thang Bogo direttamente come visitatore. Nel weekend di gara sarà attiva la consueta raccolta di scarpe da corsa usate.

Per gestire l’afflusso del pubblico, il servizio navette della domenica è stato potenziato e anticipato alle 5:30 del mattino. Altra novità curiosa: il tradizionale servizio self-service non vedrà impegnata la Pro Loco, totalmente assorbita dall’imminente organizzazione dell’evento “Premana rivive l’antico” illustrato da Laura Gianola. A servire i pasti ci saranno i membri del Coro Nives, che promettono di rifocillare atleti e tifosi cantando.

Il weekend si aprirà sabato con le Gare Young e la serata culturale in compagnia di Roberto Antonioli, per poi lanciare la domenica le due sfide regine da 18 km e 32 km. La cabina di commento e la diretta streaming saranno affidate alle voci esperte di Maurizio Torri e Marco De Gaspari, pronte a raccontare un’edizione che, pur senza la vetrina della Coppa del Mondo, promette lo spettacolo e l’intensità di sempre.

RedSpo