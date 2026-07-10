METEO: UN WEEKEND CALDO MA OCCHIO AI TEMPORALI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale e una vasta area di bassa pressione sui settori più orientali determinano le condizioni meteorologiche sul Nord Italia. Il disagio da calore sarà forte sui settori meridionali della regione. Venerdì 10 sabato 11 luglio, nuvolosità irregolare con ampie schiarite. Nel pomeriggio e in serata si prevede la formazione di locali rovesci o temporali accompagnati da forti raffiche di vento a partire dai rilievi, non si esclude qualche fenomeno anche nella prima parte del giorno. Domenica 12 e lunedì 13, giornate generalmente soleggiate con locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature ancora elevate.

Venerdì 10 luglio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 23 e i 33 °C. Venti: 14 km/h da Sud-Ovest. Raffiche: 38 km/h.

Sabato 11 luglio

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 23 e i 30 °C. Venti: 11 km/h da Sud. Raffiche: 26 km/h.

Domenica 12 luglio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 23 e i 33 °C. Venti: 8 km/h da Sud-Ovest. Raffiche: 21 km/h.

Lunedì 13 luglio

Cielo coperto. Temperature tra i 24 e i 33 °C. Venti: 9 km/h da Ovest. Raffiche: 21 km/h.

Fonte: ARPA Lombardia

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