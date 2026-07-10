METEO: UN WEEKEND CALDO MA OCCHIO AI TEMPORALI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale e una vasta area di bassa pressione sui settori più orientali determinano le condizioni meteorologiche sul Nord Italia. Il disagio da calore sarà forte sui settori meridionali della regione. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, nuvolosità irregolare con ampie schiarite. Nel pomeriggio e in serata si prevede la formazione di locali rovesci o temporali accompagnati da forti raffiche di vento a partire dai rilievi, non si esclude qualche fenomeno anche nella prima parte del giorno. Domenica 12 e lunedì 13, giornate generalmente soleggiate con locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature ancora elevate.

Venerdì 10 luglio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 23 e i 33 °C. Venti: 14 km/h da Sud-Ovest. Raffiche: 38 km/h.

Sabato 11 luglio

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 23 e i 30 °C. Venti: 11 km/h da Sud. Raffiche: 26 km/h.

Domenica 12 luglio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 23 e i 33 °C. Venti: 8 km/h da Sud-Ovest. Raffiche: 21 km/h.

Lunedì 13 luglio

Cielo coperto. Temperature tra i 24 e i 33 °C. Venti: 9 km/h da Ovest. Raffiche: 21 km/h.