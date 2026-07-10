VOTA IL SONDAGGIO DI VN: NUOVA LECCO–BALLABIO CHIUSA, CHE NE PENSI?

VALSASSINA – La nuova Lecco–Ballabio è di nuovo chiusa. L’arteria più importante per collegare la Valle alla città, già finita più volte al centro delle polemiche, torna a fermarsi per lavori e verifiche, lasciando residenti, lavoratori e turisti alle prese con deviazioni, rallentamenti e inevitabili disagi.

La frequenza delle chiusure alimenta un dibattito ormai ricorrente: c’è chi parla di semplice manutenzione ordinaria, chi ritiene che la strada sia stata progettata male, chi sospetta che dietro ci sia qualcosa di più complesso e chi, ormai rassegnato, considera la notizia una non-notizia.

Da qui il nuovo sondaggio di Valsassinanews: come giudicate l’ennesima chiusura della nuova Lecco–Ballabio?

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

Tra le proposte da votare:

Dov’è la novità?

Troppo spesso: c’è qualcosa sotto .

. Progettata male se la chiudono sempre .

. Normale manutenzione.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 16 luglio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

NUOVA LECCO-BALLABIO CHIUSA Dov'è la novità?

Troppo spesso: c'è qualcosa sotto

Progettata male se la chiudono sempre

Normale manutenzione

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

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Perché partecipare

La Lecco–Ballabio è una via di comunicazione essenziale per la Valle. Capire come la comunità percepisce queste continue chiusure significa comprendere meglio esigenze, criticità e aspettative di chi la percorre ogni giorno.

RedVN

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