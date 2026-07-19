MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 luglio 2026
CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA E L’INTERVENTO:
- Viale TURATI, il 21 e 23 luglio dalle 14:00 alle 18:00, altezza civico 3, divieto di transito per installazione campane interrate,
- via CARLO PORTA, dalle ore 8:30 del 20 luglio alle 18:00 del 24 luglio, nel tratto compreso tra il civico 2 e piazza Mazzini, divieto di circolazione veicolare, sospensione del senso unico,
- via CARLO PORTA, dalle ore 8:30 del 20 luglio alle 18:00 del 24 luglio, nel tratto compreso tra il civico 2 e via Roma, istituzione del doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive e accesso alla ZTL in via Carlo Cattaneo attraverso il varco di via Cairoli, per realizzazione rete teleriscaldamento.
IL MERCATO IN CENTRO
mercoledì 22 luglio dalle 5:00 alle 15:00
- via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);
- viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;
- piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;
- piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;
- piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;
- piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;
- via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;
- via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;
- via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);
- via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.
sabato 25 luglio dalle 5:00 alle 17:00
- via Camillo Benso Conte di Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Giuseppe Garibaldi, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività);
- viale Costituzione, direzione obbligatoria dritto in direzione Lungo Lario Isonzo all’altezza dell’ingresso dell’area a parcheggio di piazza Mazzini;
- piazza degli Affari, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;
- piazza Giuseppe Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;
- Lungo Lario Isonzo, istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus e, in corrispondenza dell’intersezione con via Nazario Sauro, direzione obbligatoria dritta in entrambi i sensi di marcia;
- piazza Mazzini, nell’area a parcheggio di piazza Mazzini e nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;
- via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito e sospensione della rilevazione degli accessi ZTL;
- via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività);
Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
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