A BARZIO GLI ALPINI IN FESTA PER IL CENTENARIO

BARZIO – Barzio si è svegliata domenica 19 luglio con la festa degli Alpini, giunti numerosi all’oratorio per celebrare i cento anni del gruppo locale. Fin dalle prime ore del mattino, lo spazio dedicato alla manifestazione si è progressivamente riempito di cappelli alpini, vessilli e divise. Accanto agli Alpini, tanti familiari.

I più piccoli, attenti e incuriositi, hanno potuto avvicinarsi ai valori e alla storia del corpo, rappresentato sia da veterani sia da giovani leve. A distinguersi tra il verde dominante delle uniformi, anche le tonalità bianco e azzurro delle bande musicali di Santa Cecilia di Barzio e di Fermo di Cesana Brianza, presenti per accompagnare la cerimonia.

Proprio i musicisti, riuniti di buon’ora, hanno ultimato le prove in vista della sfilata prevista lungo le vie del paese. All’evento hanno preso parte anche le autorità locali, con il sindaco Andrea Ferrari tra i presenti. L’avvio ufficiale delle celebrazioni è stato segnato da uno dei momenti più intensi: l’alzabandiera, preceduto dallo schieramento in posizione d’attenti.

Le note dell’inno nazionale italiano, eseguite dal corpo musicale e intonate dai partecipanti, hanno accompagnato la salita del tricolore. Conclusa la cerimonia, il corteo ha preso forma per la sfilata in centro. In apertura il corpo bandistico, incaricato di annunciare il passaggio, seguito dai rappresentanti istituzionali. Subito dopo hanno sfilato i portabandiera, i più giovani e, a chiudere, le delegazioni delle sezioni di Lecco e Milano insieme agli Alpini di Barzio, protagonisti della ricorrenza.