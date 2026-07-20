BOBBIO, DAI TRALICCI ALLE STRUTTURE TUBOLARI: COME EVOLVONO GLI IMPIANTI

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Nuova puntata della media partnership tra ITB e il nostro quotidiano on line.

VN segue da vicino e passo dopo passo l’intero iter del cantiere per il rifacimento della telecabina, verso il taglio del nastro della “nuova Bobbio” in vista della stagione invernale 2026/2027.

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Dai tralicci alle strutture tubolari: come si evolvono gli impianti della Bobbio Ski Area

Chi sta seguendo i lavori di rinnovamento alla Bobbio Ski Area lo avrà sicuramente notato: i nuovi sostegni della cabinovia sono completamente diversi da quelli appena smontati. Se prima a far da padrone erano le imponenti strutture in acciaio reticolare, oggi si punta tutto su elementi dal design tubolare.

Ma non si tratta di una semplice scelta stilistica. Si tratta di un vero e proprio salto generazionale nella tecnologia degli impianti a fune.

Perché addio al traliccio?

Per decenni, le strutture a traliccio hanno rappresentato lo standard ideale: solide, affidabili e perfette per le tecniche costruttive dell’epoca. Con l’evoluzione dell’ingegneria e dei materiali, però, le esigenze degli impianti di risalita sono cambiate.

I nuovi sostegni tubolari offrono vantaggi operativi fondamentali:

-Maggiore resistenza agli agenti atmosferici: l’assenza di reticolati riduce la superficie complessiva esposta a neve, ghiaccio e vento.

-Manutenzione semplificata: meno elementi e giunzioni significano meno punti critici da ispezionare nel tempo.

-Sostenibilità ed efficienza: l’ottimizzazione dei componenti garantisce una resa migliore sul lungo periodo con interventi ridotti al minimo.

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L’evoluzione dell’ingegneria in quota

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Il risultato finale è una struttura più pulita, moderna e altamente performante. Ciò che a prima vista può sembrare un restyling estetico è in realtà la sintesi di decenni di ricerca ed evoluzione tecnica nel settore degli impianti a fune.

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