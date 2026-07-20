LE VOCI DELLE ALPI: SABATO IL SECONDO APPUNTAMENTO IN ALTA VALSASSINA

ALTA VALSASSINA – Sabato 25 luglio torna con il secondo appuntamento “Le voci delle Alpi”, l’iniziativa che dopo il debutto di Casargo approda tra Alpe Paglio, Alpe Ortighera e Pian delle Betulle, coinvolgendo i territori di Casargo, Crandola e Margno.

L’evento propone un percorso pensato per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico dell’Alta Valsassina, seguendo il filo conduttore del canto popolare e offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra natura, tradizioni e sapori del territorio.

Il programma prevede due itinerari. Il primo, più impegnativo (percorso trekking), è dedicato agli escursionisti abituati a camminare in montagna.

Il secondo, più semplice (percorso turistico), è adatto a partecipanti di tutte le età e non richiede particolare allenamento.

Il percorso trekking partirà alle 9.30 dal parcheggio dell’Alpe Paglio e porterà fino al Cimone di Margno e alla località Lares Brusàà, per poi raggiungere l’alpeggio dell’Alpe Ortighera attraverso panorami d’alta quota. Qui confluirà anche il gruppo del percorso turistico, in partenza alle 10.30 dallo stesso parcheggio e diretto a Ortighera con una camminata pianeggiante di circa mezz’ora. Ad accogliere i partecipanti sarà la musica di Ranio Fumagalli, accompagnata da un aperitivo con prodotti tipici offerto gratuitamente dall’Azienda Agricola Maroni Giovanna.

Un momento di convivialità che anticiperà la seconda parte della giornata, in programma al Pian delle Betulle. Qui sarà possibile pranzare al sacco oppure fermarsi nei rifugi e nei punti di ristoro della località, prenotando direttamente presso il ristorante Baitock, il ristoro Il Barettino del Decio, il ristoro La Libellula o l’Alimentari Malugani.

Nel pomeriggio, alle 14.15, il ritrovo sarà alla Chiesetta degli Alpini, da dove partirà la visita guidata alla casera dell’Azienda agricola Gobbi David. A seguire, spazio alla musica con il concerto dell’organetto di Pilli Cossa, del piffero di Renata Tomasella e delle ocarine di Manuela Zaniboni.

La giornata si chiuderà con una degustazione gratuita di prodotti, acquistabili anche direttamente sul posto.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione.

G. B.