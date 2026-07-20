ORATORIO ESTIVO DI CREMENO E BARZIO, SEI SETTIMANE DI ENTUSIASMO

CREMENO/BARZIO – Sei settimane di attività, giochi, laboratori e giornate vissute con quella leggerezza che solo l’estate dei ragazzi sa regalare. L’oratorio estivo di Cremeno e Barzio ha chiuso un’edizione intensa e partecipata, accompagnata dal tema 2026, Bella Fra, ha accompagnato ogni giornata come filo pastorale, richiamando la figura di san Francesco e invitando bambini e ragazzi a vivere l’estate con lo stile della fraternità, della semplicità e della cura reciproca. Il tema, sviluppato attraverso riflessioni e momenti di gruppo, ha offerto ai bambini e ai ragazzi un’occasione per scoprire il valore delle relazioni, della cura reciproca e della bellezza nascosta nelle piccole cose.

Le giornate si sono articolate tra giochi all’aperto, laboratori creativi, attività sportive e momenti di racconto legati al tema. A Cremeno, i bambini delle elementari hanno vissuto un programma pensato per favorire la fantasia e la partecipazione, con laboratori manuali, percorsi a squadre e attività musicali. A Barzio, i ragazzi delle medie hanno trovato spazi più dinamici, con sfide sportive, giochi di ruolo e attività che li hanno coinvolti nella gestione dei più piccoli durante alcune iniziative comuni.

Non sono mancati gli appuntamenti speciali: la giornata ai Piani di Bobbio, le uscite sul territorio, i pomeriggi tematici e le attività condivise tra i due oratori, che hanno rafforzato il senso di comunità dell’Altopiano. Il tema Bella storia è stato il filo conduttore anche dei momenti di preghiera, brevi ma significativi, che hanno aiutato i ragazzi a leggere le esperienze quotidiane con uno sguardo più attento e consapevole.

Fondamentale il ruolo degli animatori, adolescenti e giovani che hanno dedicato tempo, energie e creatività alla riuscita dell’oratorio. Accanto a loro, gli adulti hanno garantito una presenza costante, contribuendo all’organizzazione, alla sicurezza e alla gestione delle attività. Un lavoro corale che ha permesso di mantenere un clima sereno e partecipato per tutta la durata delle sei settimane.

Al termine del percorso, don Gianmaria Manzotti ha voluto esprimere un ringraziamento diretto e sentito: “Un vivissimo ringraziamento agli animatori, agli adulti e a tutti coloro che hanno desiderato offrire qualcosa durante queste settimane: un vivo grazie!”. Parole che racchiudono l’impegno di una comunità che continua a investire sui suoi ragazzi, riconoscendo nell’oratorio estivo un patrimonio educativo e sociale di grande valore.

RedRel