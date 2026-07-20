PASTURO-ALPE COA: LUCA LAFRANCONI DEI FALCHI LECCO CALA IL TRIS

PASTURO – Domenica 19 luglio, in occasione della tradizionale Festa dell’Alpe Coa, il Team Pasturo ha riproposto la nona edizione della gara di corsa in montagna Pasturo-Alpe Coa. La manifestazione, ormai consolidata nel calendario estivo della valle, ha offerto sia la prova competitiva, valida come seconda tappa del campionato provinciale Csi per le categorie Juniores fino a Veterani B, sia una formula amatoriale aperta a partecipanti di ogni età, bambini compresi a partire dalla prima elementare.

Sul percorso di 3,7 chilometri con un dislivello positivo di 670 metri, ha vinto ancora una volta Luca Lafranconi dei Falchi Lecco, già primo nelle edizioni del 2024 e 2025. 00:27:00,18 il suo tempo. Secondo posto per Gabriele Scaioli del Team Pasturo in 00:27:56,43, terza piazza per Juri Marelli sempre del Team Pasturo in 00:30:35,76.

Tra le donne, successo per Martina Brambilla del Team Pasturo in 00:32:36,72, seguita da Barbara Sangalli della Competitiva in 00:35:17,84, terza Aurora Invernizzi ancora del Team Pasturo in 00:36:13,17.

La camminata libera è stata vinta da Simone Bergamini del Team Pasturo asd in 00:35:40,15. Secondo posto per Anna Carozzi in 01:04:30,35, chiude il podio Paolo Corti in 00:43:35,02.

RedSpo