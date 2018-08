BARZIO, RITROVATO IL GONFIABILE RUBATO. E DOMANI TORNA AL SUO POSTO BARZIO – Il gonfiabile posizionato nell’area della tensostruttura in concessione alla Fondazione Telethon, rubato nella notte tra lunedì e martedì, è stato ritrovato dai carabinieri della stazione di Introbio. L’attrazione “del coniglio giallo” (cerchiato nella foto di copertina), il cui incasso viene interamente destinato alla ricerca, sarà riposizionato sotto il tendone di via Provinciale già nella giornata […]

LORENZO GHIELMI A BARZIO LIBERA I CONTRASTI DEL BAROCCO TEDESCO BARZIO – L’espressione della Musica Barocca allo stato puro, in tutta la sua bellezza. E la capacità di trasmettere, con la musica, lo spirito e l’essenza del suono di quell’epoca, dove armonia e polifonia si mescolavano, costituendo, usando le parole dello stesso Lorenzo Ghielmi, la parte “emozionale” e “razionale” di un’opera. Una polifonia che, però, deve […]

IN AZIONE IL “TARGA SYSTEM”, MULTE QUESTA MATTINA A BALLABIO BALLABIO – Mattinata di controlli sulle principali arterie viabilistiche ballabiesi per gli agenti della polizia municipale insieme ai colleghi del nucleo stradale della polizia provinciale. In azione ancora una volta il “targa system“, l’apparecchio di recente acquisto… > CONTINUA A LEGGERE su

PARANORMALE A MALPENSA? PROPRIETARIO IN FERIE, L’AUTO MACINA KM E CAMBIA DEPOSITO. LECCHESE TRA I 50 NELL’IMPICCIO SOMMA LOMBARDO (VA) – Dieci giorni di vacanza lasciando l’auto in un parcheggio custodito nei pressi dell’aeroporto di Malpensa. Al ritorno il veicolo era sparito. Brutta disavventura per un lecchese, Mirko Reale Ruffino, e altre decine di viaggiatori, i quali si sono visti trasferire l’auto lasciata in deposito e hanno atteso tutta la notte prima di rientrarne […]

OFFICINE DI CORTABBIO, DOPO IL ROGO LA SEDE TORNA PARZIALMENTE AGIBILE PRIMALUNA – Parzialmente revocata nei giorni scorsi l’ordinanza di sgombero per inagibilità emessa dal sindaco di Primaluna Mauro Artusi su relazione dell’Ufficio Tecnico a seguito del violento incendio che aveva semidistrutto lo scorso 7 agosto una porzione consistente delle Officine di Cortabbio. Il provvedimento serve per autorizzare lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione dell’azienda. . […]

UN FILM SULLA DORSALE OROBICA, APPUNTAMENTO QUESTA SERA A BARZIO BARZIO – Un itinerario escursionistico tra i più spettacolari delle Alpi, un trekking da Bergamo alla Valtellina tra terra, cielo e innumerevoli “tesori”, un film affascinante che lo racconta e vi farà emozionare. È la serata organizzata dal Cai Barzio che mercoledì 22 agosto propone a Palazzo Manzoni il docu-film “I tesori della Dol“, ovvero […]

COME SCRIVERE UN CURRICULUM IMPECCABILE Il curriculum perfetto in assoluto non esiste, dal momento che ogni cv deve essere redatto tenendo conto del posto di lavoro per il quale ci si propone. Ciò non toglie che esistono alcune norme generali che devono essere rispettate per garantire un risultato efficace: la precisione, per esempio, ma anche la sintesi e la pertinenza. Un luogo comune […]

LA FOTOSEGNALAZIONE/”CHE VERGOGNA IL PIOVERNA A BARCONE…” PRIMALUNA – Brevissimo commento ma immagine (disgraziatamente) molto eloquente. Quella in copertina ce l’ha girata poco fa un lettore e si riferisce all’amato corso d’acqua valsassinese – in tutta evidenza oggetto di un inquinamento “schiumoso”, in Centro Valle. “Questa sera il torrente si presenta così, sopra il ponte di Barcone. Che vergogna“. Siamo purtroppo del […]

LA MUSICA DI DE ANDRÉ NEL FINE SETTIMANA AL RIFUGIO ELISA MANDELLO DEL LARIO – Doppio appuntamento culturale questo fine settimana al rifugio Elisa, in Grigna. Sabato 25 agosto alle 18 e domenica 26 agosto alle 11:30 il concerto “La Buona Novella”: chitarra e voce di Marco Belcastro e il violino di Elena Cosmo (che gestisce da qualche tempo lo stesso rifugio) sulle note di Fabrizio […]

TECNOLOGIA PORTAMI VIA: DIGITALE TERRESTE IN VALSASSINA TRA TEMPORALI, CANALI FANTASMA E NUOVE TECNOLOGIE. FACCIAMO CHIAREZZA Nuovo appuntamento col nostro spazio dedicato a consigli e buone pratiche per gestire la tecnologia che ci circonda. Dalle minacce del web agli aggiornamenti sulle Tv digitali, dai servizi proposti nelle App per smartphone e tablet alle opportunità rintracciabili nella vastità dei contenuti internet. Periodicamente coglieremo tematiche utili ai lettori dal mondo della tecnologia “domestica” e le declineremo in modo da […]

RITARDI DI TRENORD, BOCCIATE QUATTRO DIRETTRICI LECCHESI SU CINQUE: A SETTEMBRE SCATTA IL BONUS LECCO – I pendolari lo possono testimoniare: il mese di giugno del 2018 è stato uno dei peggiori per chi deve utilizzare ogni giorno le linee di Trenord. Ben 29 direttrici su 38 non hanno rispettato gli standard di affidabilità, un risultato deludente per il gestore del traffico ferroviario lombardo… . > CONTINUA A LEGGERE su

NOTTE BRAVA IN ALTOPIANO: DANNI ALLE AUTO, RUBATO GONFIABILE DA 6MILA € BARZIO/CREMENO – Non è chiaro se gli autori delle “bravate” (tutti reati, comunque) siano gli stessi, certo è che quella appena trascorsa è stata una notte a dir poco agitata, tra gli abitati di Cremeno e Barzio. Prima sono stati commessi dei vandalismi piuttosto gravi a danni di autoveicoli parcheggiati dalla zona dei Noccoli e […]

BALLABIO, TORNANO I LADRI: FURTI NELLA NOTTE A POCHI METRI DAL MUNICIPIO BALLABIO – La scena dei “delitti” è proprio a pochissima distanza dalla rosea villa comunale e comprende un paio di villette nelle laterali di via Confalonieri. Qui ladri notturni hanno sottratto dai giardini un tagliaerba nuovissimo e un decespugliatore. La prima attrezzatura è stata recuperata in mattinata, non distante da dove era stata prelevata… . > CONTINUA A […]