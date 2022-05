SILEA, L’ECOSTAZIONE MOBILE SI RIFÀ IL LOOK. SIMILE AGLI ALTRI MEZZI

Data pubblicazione 6 Maggio 2022

LECCO – Nuova livrea per l’ecostazione mobile di Silea: il van itinerante attrezzato per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti è stato rinnovato e personalizzato per essere più riconoscibile, e dunque sempre più utilizzato, da parte della cittadinanza.

L’ecostazione rappresenta un importante servizio di prossimità e di prevenzione dell’abbandono di rifiuti. Si tratta di uno furgone appositamente equipaggiato che raggiunge periodicamente i Comuni – 48 quelli attualmente coinvolti – per il ritiro di vernici e solventi, toner, oli di cucina e di frittura, lampadine e neon, batterie e accumulatori, pile esauste, schede elettroniche, insetticidi, bombolette spray. La nuova personalizzazione ripropone il design già presente sulle spazzatrici stradali e i mezzi di raccolta di Silea.