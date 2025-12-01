DON STEFANO COMMENTA IL NATALE DEL SIGNORE GESÙ
Gesù non fa paura! Gesù non fa male a nessuno! È vero! È vero soprattutto se si pensa a Gesù bambino! In tanti si esprimono così in questi giorni per difendere il [Continua…]
LECCO – Anche le nostre redazioni si prendono una breve vacanza. L’informazione tornerà regolarmente on line dal 27 dicembre – ma fino ad allora terremo aperta una “finestra” in caso di notizie [Continua…]
“Auguri a tutti i valsassinesi per un sereno Natale e un 2026 senza ostacoli e a tutto Gasssss!!!”. Matteo Grattarola – campione di Trial “Auguro a tutti i valsassinesi un [Continua…]
BALLABIO – Più di 200 persone hanno partecipato ieri alla tradizionale fiaccolata di Natale per Bongio. “Un grande plauso alla Sottosezione CAI Ballabio che, come sempre, ci ha fatto gustare [Continua…]
VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che sta facendo molto discutere: la chiusura di numerose attività storiche della Valle. Come testimoniato anche sulle nostre pagine, negozi [Continua…]
Dicembre, in una RSA, non arriva in silenzio. Arriva portando con sé memorie antiche, attese che fanno tremare il cuore, emozioni che riemergono all’improvviso. È il mese in cui la [Continua…]
PRIMALUNA – La comunità della C.P. Madonna della Neve ha vissuto un intenso e partecipato momento di fede e condivisione con la tradizionale Fiaccolata di Natale, organizzata al termine della [Continua…]
VALSASSINA – Pubblichiamo in collaborazione con le parrocchie, Comunità e Unità Pastorali del Decanato della Valsassina tutti gli orari delle messe nelle chiese del periodo natalizio del 24, 25 e 26 [Continua…]
MILANO – Esplorare la Lombardia attraverso un’esperienza immersiva nel cuore del suo territorio, incentivando un turismo lento rivolto ad escursionisti di medio livello e a famiglie è il cuore del [Continua…]
PREMANA – Sarà un Natale ancora più gioioso per la comunità del rione di Premana arroccato alla sommità del paese, attorno all’antica chiesetta dedicata a Sant’Antonio Abate, grazie alla notizia [Continua…]
Buongiorno, sono un nuovo abitante della Valsassina, vivo qui da 2 anni e volevo segnalare la presenza di una bellissimo esemplare di pastore tedesco nella frazione di Gero di Primaluna, [Continua…]
CORTENOVA – Il Coro Misto Voci nel Tempo di Cortenova augura a tutti un felice Natale e invita ai prossimi due imperdibili appuntamenti durante le feste: sabato 27 dicembre alle 21, nella [Continua…]
LECCO – Fine anno di analisi in casa Calcio Lecco. In via Don Pozzi il presidente Aniello Aliberti ha tracciato il bilancio del 2025, toccando i temi più caldi: mercato, [Continua…]
BALLABIO – Seduta intensa quella dell’ultimo consiglio comunale di Ballabio, nel corso del quale ai punti tecnici del bilancio si è affiancato un confronto politico particolarmente vivace tra il consigliere di opposizione Tropenscovino e [Continua…]
PREMANA – Il Natale a Premana si arricchisce di divertimento grazie alla Filodrammatica Premanese, che torna sul palco con una brillante commedia in tre atti: “Arriva lo zio di Dallas”, [Continua…]
CASSINA VALSASSINA – Oggi pomeriggio, a partire dalle 15:30, la piazza comunale di Cassina Valsassina si trasformerà in un luogo incantato per celebrare insieme la magia delle feste. L’evento, organizzato dalla [Continua…]
BARZIO – Nel tempo dell’Avvento, i bambini dell’Iniziazione Cristiana di Barzio, accompagnati con dedizione dalle loro catechiste, hanno vissuto un intenso e gioioso percorso verso il Natale, fatto di ascolto, [Continua…]
PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì 23 dicembre cielo nuvoloso o coperto con locali deboli piogge che tenderanno a concentrarsi sulle parti meridionali. Schiarite su Alpi e Prealpi, a tratti anche ampie. Temperature [Continua…]
MOGGIO – La Provincia di Lecco ha emanato una nuova ordinanza che dispone la chiusura totale al transito, veicolare e pedonale, di un tratto della Sp 64 Prealpina Orobica nel [Continua…]
VALVARRONE – La Provincia di Lecco ha disposto la revoca dell’Ordinanza n. 48/2025 e il conseguente ripristino delle limitazioni al transito precedentemente vigenti sulla Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, nel [Continua…]
PASTURO – A Pasturo è convocato il consiglio comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione e seduta pubblica, per domani martedì 23 dicembre alle 21, presso l’aula consiliare. Durante la [Continua…]
MARGNO – Sono stati completati in breve tempo, nel fine settimana, i lavori ai parcheggi di Paglio a Casargo; l’intervento, che rientra nel progetto complessivo di riqualificazione dell’area, ha portato [Continua…]