ECONOMIA LARIANA IN RIPRESA. CCIAA: “SEGNALI INCORAGGIANTI”

Data pubblicazione 11 Maggio 2022

LECCO – Nota informativa “Analisi congiunturale 1° trimestre 2022 Industria, artigianato, commercio e servizi” realizzata dall’u.o. Studi e statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Il progressivo recupero dell’economia lariana dopo l’avvio della crisi pandemica del 2020 è proseguito anche nel 1° trimestre 20221; quasi tutti gli indicatori del comparto industriale tornano superiori alla media del 2019. A Como solo la produzione rimane inferiore (-0,5%), mentre ordini e fatturato registrano, rispettivamente, un +4,7% e +2,8%; a Lecco, produzione +13,9%; ordini +15,9% e fatturato +9,7%. Per quest’ultima provincia anche l’artigianato ha recuperato i valori pre-Covid: produzione +14,8%, ordini +6,6% e fatturato +16,6%, mentre a Como solo il fatturato torna superiore alla media 2019 (+0,6%), a fronte del -4,7% della produzione e del -2,7% degli ordini. Nel terziario, in entrambe le province lariane il volume d’affari resta ancora ben al di sotto dei livelli pre-Covid, sia per il commercio che per i servizi: a Como mostra un calo del 4,4% nel primo comparto e del 2,2% nel secondo; a Lecco rispettivamente -5,4% e -2,3%.

“Nel 1° trimestre 2022 prosegue il recupero dell’economia lariana – interviene il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Marco Galimberti -. I valori di produzione, vendita e ordini delle imprese industriali e artigiane risultano in linea con i valori pre-Covid e in diversi casi anche superiori. Tuttavia il volume d’affari del commercio e dei servizi è ancora inferiore a quello registrato nel 2019. Il calo delle ore di cassa integrazione (-75% rispetto allo stesso trimestre 2021) e l’incremento del numero di imprese (+100 nel primo trimestre 2022) sono segnali incoraggianti. Le aspettative del settore manifatturiero per il prossimo trimestre sono, come prevedibile, influenzate dalle incertezze che caratterizzano l’attuale contesto internazionale. Decisamente più ottimistiche le previsioni espresse dal comparto commercio e servizi.

La costante attenzione all’andamento congiunturale del sistema economico costituisce un presupposto imprescindibile per orientare efficacemente l’azione camerale a sostegno dello sviluppo del sistema economico lariano nel suo complesso”.

