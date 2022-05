BARECH: IL PROGETTO ARRIVA IN DUE PIAZZE ROVENTI

Data pubblicazione 13 Maggio 2022

Senza volermi avventurare in paragoni sproporzionati e oltremodo irriverenti pare che la Valsassinese “operazione speciale” in quel di Ballabio si sia rapidamente trasformata in una guerretta di posizione soprattutto dopo che il sindaco, stanco di ribattere alle punzecchiature sui Social, ha mostrato gli attributi facendo balenare il ricorso alle carte bollate per tutelare la solidità e la correttezza anche istituzionale del progetto “Barech” e dunque ricondurre a più miti consigli il suo ex capogruppo e i consiglieri ribelli che peraltro non si sono impressionati né punto né poco, ribattendogli colpo su colpo e punto su punto.