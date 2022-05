CALCIO, IL CORTENOVA CHIUDE MALE IL CAMPIONATO. L’ALBOSAGGIA TRIONFA 4-1

Data pubblicazione 15 Maggio 2022

ALBOSAGGIA – Finisce con una sconfitta tanto netta quanto indolore il campionato di Prima Categoria del Cortenova, che in trasferta cade 4-1 in una partita mai in discussione. Merito soprattutto dell’Albosaggia Pochiera, che avevano bisogno di fare punti per raggiungere l’aritmetica salvezza.

La partita si sblocca subito in favore dei padroni di casa con Della Cristina che batte Corallo di testa dopo un pallone gettato in area direttamente da rimessa laterale. Della Cristina protagonista anche nel raddoppio di venti minuti più tardi, con una palla filtrante per Varisto, bravo a incrociare sul secondo palo. ca

Nella ripresa i valtellinesi calano il tris: Della Cristina sfrutta un appoggio errato al portiere della difesa gialloblu e con un pallonetto perfetto batte il portiere valsassinese per la doppietta personale. A riaprire i conti è il solito Ruiz Macas, che realizza il calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano in area. La palla per rimettere in discussione i giochi è sui piedi di Marco Ciresa che, sempre dagli 11 metri per un fallo guadagnato da Ruiz Macas, calcia centrale facendosi respingere il tiro. La classica regola del “gol sbagliato gol subito” si realizza 2 minuti più tardi, quando Bianchini e Varisto confezionano il contropiede che porta al definitivo 4-1 di Grandolfo.

ALBOSAGGIA – CORTENOVA 4-1

Primo tempo 2-0

Cortenova: Corallo; Ciresa E., Melesi (dal 53° Tenderini An.), Benedetti, Fazzini T.; Caverio (dal 46° Cimpanelli), Gianola (dall’80° Invernizzi), Marco C., Galli (dal 56° Tenderini Al.); Ruiz Macas, Vergottini (dal 46° Fazzini S.). All. Antonio Selva

Albosaggia: Chistolini, Perregrini, Contrio, Boscarino, Faldrini, Tarabini, Bianchini, Grandolfo, Della Cristina, Mottarelli, Varisto D.. A disp: Rumi, Varisto A., Parolini, Bricalli, Yacoub, Rossatti, Catanese. All. Andrea Noseda

RedSpo