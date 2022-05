Data pubblicazione 18 Maggio 2022

CASARGO – Il Comune di Casargo e Lario Reti Holding convocano per giovedì 19 maggio alle 17:30 un incontro per illustrare le procedure relative agli allacciamenti alla nuova rete fognaria nonché per le utenze idriche che interesseranno le frazioni di Indovero e Narro. L’appuntamento è nella sala civica comunale.