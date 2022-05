IL DOTTOR MENGA VA IN PENSIONE, IL “GRAZIE” DEL COMUNE DI CASARGO

Data pubblicazione 18 Maggio 2022

CASARGO – Il dottor Antonio Menga ha raggiunto il meritato traguardo della pensione.

Il Comune di Casargo al termine del consiglio comunale di questa sera ha voluto omaggiarlo con una targa ricordo per “l’instancabile impegno professionale ed umanitario offerto con passione e generosità nei lunghi anni al servizio della Comunità”.

Il dottore ha ringraziato a sua volta l’amministrazione e i dipendenti del municipio oltre che la farmacia comunale per la sinergia e la collaborazione, in particolare negli ultimi due anni funestati dalla pandemia, e il ricordo non è potuto che andare proprio al periodo del Coronavirus, per il quale il dottor Menga ha evidenziato le difficoltà.

Il neo pensionato, che attualmente fornisce supporto alla farmacista dottoressa Leggio per la somministrazione dei vaccini, ha annunciato imminenti novità nelle prossime settimane sul suo prossimo impegno professionale estivo, ma non ha voluto entrare nei dettagli.

Infine il sindaco Antonio Pasquini prendendo la parola ha espresso a nome di tutta la comunità di Casargo gratitudine al dottor Menga per la sua lunga attività di medico di base, sottolineando l’importanza della figura che, specie in una piccola realtà come il paese dell’Alta Valle, finisce per essere un punto di riferimento.

Inoltre Pasquini ha concluso ricordando come spesso ci si accorga dell’importanza e del valore delle persone quando non sono più in attività e come delle volte si tenda a dare per scontato l’esistenza di determinati servizi.

RedAlV