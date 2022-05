PALLAVOLO, LA STELLA ALPINA OSPITA LA HALL OF FAMER MANU BENELLI. A GIUGNO TRE GIORNI DI VOLLEY ACADEMY

Data pubblicazione 18 Maggio 2022

BARZIO – La pallavolista italiana più titolata di sempre sarà ospite della Asd Stella Alpina per una tre-giorni di Super Volley Academy.

Per Manuela Benelli parlano i numeri – capitana azzurra con 325 caps, undici scudetti consecutivi con l’Olimpia Ravenna dal 1980 al 1991, sei Coppe Italia, un Mondiale per Club e due Coppe Campioni – e sarà la protagonista dal 17 al 19 giugno delle lezioni organizzate dalla società del neo presidente Giancarlo Camozzini.

Venerdì 17 e sabato 18 giugno opportunità per nativi dal 2012 e per gli Open di allenarsi con Manu Benelli nei diversi ruoli della pallavolo mentre la domenica mattina è in programma un openday gratuito per tutte le fasce d’età.

Sede dell’Academy sarà il Palazzetto dello Sport di Barzio. L’evento sportivo è organizzato dalla Asd Stella Alpina con il patrocinio del Comune di Barzio, e prevede un giorno di allenamento a 35 euro, due giorni a 50 euro, più 15 euro per ogni pranzo e 10 euro di quota associativa per i non tesserati; possibilità di pernottamento in hotel convenzionato. Per info e iscrizioni 3476684682, stellalpina2022@gmail.com.