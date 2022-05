LECCO OSPITA L’UCRAINA. DONATI 300MILA EURO PER L’EMERGENZA

Data pubblicazione 19 Maggio 2022

LECCO – Il Comitato di Indirizzo del Fondo “Lecco ospita l’Ucraina” ha approvato la terza tranche di contributi per l’accoglienza di profughi ucraini sul territorio provinciale, con il sostegno a 201 persone per un totale di 59.630 euro così suddivisi: 22.550 euro per la copertura costi vivi degli alloggi e 37.080 euro per buoni spesa ai profughi.

Con questa nuova erogazione si conclude la prima fase di attività del Fondo – quella dell’intervento emergenziale – che ha registrato donazioni per 301.120 euro ed erogazioni deliberate per 242.170 euro (prima, seconda e terza tranche).