SONDAGGIO: IN VALSASSINA NON SI FA ABBASTANZA PER DIFENDERE LA NATURA

BALLABIO – La tradizionale consultazione on line di Valsassinanews ha trattato anche nell’ultima settimana questioni ecologiche, chiedendo ai lettori se nel nostro bellissimo territorio montano si faccia abbastanza per l’ambiente.

Il 46% dei votanti ha risposto No, si aggiunge un 23% che ha scelto l’opzione “Senza la natura la Valle perde tutto”, negativo anche il 13% che ha indicato “Qualcosa ma non basta” mentre il Sì ha raccolto appena il 6%, a cui si somma l’8% di scelte per la voce “Gli ecologisti frenano lo sviluppo“.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del test, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sul nostro nuovo sondaggio – che avrà termine giovedì prossimo, 2 giugno. Torniamo ancora sui pericoli per l’ambiente, con la domanda sul possibile nuovo ipermercato che potrebbe sorgere sulla piana di Pasturo.

SI FA ABBASTANZA IN VALSASSINA PER DIFENDERE LA NATURA? No (46%, 242 Voti)

Senza la natura la Valle perde tutto (23%, 121 Voti)

Qualcosa ma non basta (13%, 68 Voti)

Gli ecologisti frenano lo sviluppo (8%, 41 Voti)

Sì (6%, 34 Voti)

È sempre il solito magna-magna (3%, 14 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 6 Voti) Totale votanti: 526

