CAMBIO DI CASACCA: ED ECCO IL GRUPPO DEI LEGHISTI EX FORZISTI ALL’ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ MONTANA

Data pubblicazione 27 Maggio 2022

BARZIO – Abbondantemente annunciato, ecco il cambio di casacca reso ufficiale dei membri dell’assemblea dei delegati in Comunità Montana. Come successo altre volte, ecco che buona parte degli adepti del gruppo politico che fa riferimento a Mauro Piazza cambiano divisa come il loro leader: nell’ultimo giro di valzer, da quella di Forza Italia alla maglia della Lega (nella quale, dichiara subito il presidente del parlamentino comunitario Ferruccio Adamoli “abbiamo intrapreso un percorso convinto”).

Capogruppo del pattuglione, il colichese Ielardi: “Il gruppo della Lega si espande sul territorio, si è partiti da uno nel 2019 e si è arrivati a 16 oggi. Grazie dell’ampliamento e buon lavoro”. C’è pure Daniele Butti, coordinatore provinciale del Carroccio che parla di un “Momento importante, significativo per la Lega lecchese perché se così tanti amministratori aderiscono significa che lavoriamo bene come partito e la strada intrapresa è giusta”.

“La nostra struttura è importante e organizzata – aggiunge Butti -, cresciamo di numero e oggi si aggiunge dal consiglio provinciale anche Mattia Micheli. Non coprivamo questo territorio, ora ci siamo con un progetto di ascolto e di risoluzione dei problemi. La presenza capillare nel territorio ci avvantaggia e semplifica il lavoro, sono felice della vostra adesione (conclude rivolgendosi ai consiglieri) e ci inorgoglisce”.

Chiamato in causa, il vice presidente della provincia Micheli ringrazia gli amministratori “per il lavoro che fate nei Comuni e in Comunità Montana e faremo lo stesso in Provincia. Valore aggiunto della Lega è il contributo sovraprovinciale”.

Adamoli introduce poi il deputato Cecchetti dicendogli “Porti gli auguri a Matteo Salvini e gli dica che aspettiamo qualcosa per il movimento lombardo”. Il parlamentare a sua volta ringrazia “per la presenza e per quanto fate sul territorio. Con Salvini ci stiamo messaggiando in questo momento, sta andando a Como per le amministrative e poi lo raggiungo a Erba. Chiede nominativi e numeri di telefono perché vi beccherete un messaggino ed è lui veramente. La Lega vi accoglie a braccia aperte, le piccole realtà tengono in piedi la nostra Regione”.

RedPol

L’ELENCO DEI MEMBRI DEL NUOVO GRUPPO LEGHISTA:

Ielardi – Colico

Adamoli – Valvarrone

Artana – Pasturo

Bellano – Cortenova

Benedetti – Introbio

Canepari – Barzio

Cariboni – Sueglio

Colombo – Pagnona

D. Combi – Moggio

R. Combi – Cassina V.na

Ferraroli – Bellano

Invernizzi – Cremeno

Pavoni – Taceno

Pensa – Esino Lario

Pensotti – Margno

Pomi – Parlasco