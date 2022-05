COME LA SAGRA: SULL’ALTOPIANO UN EVENTO “VALSASSINESE” PER MODO DI DIRE

Data pubblicazione 27 Maggio 2022

BARZIO – Presentazione con qualche imbarazzo per i presunti sapori e colori della Valsassina, con sponsor della Valtellina e stand (stile Sagra delle Sagre) provenienti da ovunque. Lo stesso sindaco di Barzio ammette che “Abbiamo chiesto per prime ad aziende locali, ma arrivano espositori anche da fuori per fare una proposta a 360 gradi. Era nel nostro programma valorizzare l’enogastronomia locale”.

Davide Corbella di Confartigianato parla di una “Manifestazione improntata per dare spazio ad aziende piccole e medie; essendo la prima edizione, qualcuno non era preparato quindi aderiranno dall’anno prossimo. L’impegno è stare più possibile sul territorio”.

In effetti, gli espositori arrivano un po’ da tutta Italia (compresa la Valsassina): Sicilia, Puglia, Marche, Piemonte, Toscana… Della Valle sono più o meno una decina sui circa 50 totali.

L’appuntamento comunque è dal 2 al 5 giugno, con ingresso libero, al parcheggio Prada sulla strada Provinciale.