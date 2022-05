Data pubblicazione 30 Maggio 2022

BALLABIO – Scendeva lungo la via Confalonieri ma superato l’incrocio con via Fiume e via padre Invernizzi è impattato con una Fiat di colore scuro in sosta sulla destra a metà del rettilineo.

Per lo scontro, l’auto (una Suzuki) si è ribaltata sul fianco, mentre la Punto ferma, per fortuna in quel momento vuota, è stata spostata di ben cinque metri in avanti. Al volante un 78enne di Lecco …