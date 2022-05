FINALMENTE NAMELESS: DOMANI GRATIS I RESIDENTI, DA GIOVEDÌ IL FESTIVAL. SCALETTA, PARCHEGGI E BUS

Data pubblicazione 31 Maggio 2022

ANNONE DI BRIANZA – Manca sempre meno all’inizio ufficiale del Nameless Music Festival, in programma da giovedì 2 a domenica 5 giugno, per la prima volta nella location del Polo Club “La Nuova Poncia” di Annone Brianza dopo l’addio al territorio valsassinese.

Un evento atteso da oltre due anni, stoppato dallo scoppio della pandemia da Covid-19 e pronto a ripartire più in grande che mai. Proprio in quest’ottica, ecco una “sorpresa” per i residenti dei Comuni limitrofi, che domani, lunedì 1 giugno, potranno assistere alla preview che anticipa il grande evento…