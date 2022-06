BANCONOTE FALSE: “OCCHI APERTI” IN ALTOPIANO COI PEZZI DA 50 E 100 EURO

Data pubblicazione 1 Giugno 2022

ALTOPIANO VALSASSINA – Diverse banconote false sono apparse in queste ultime ore nell’Altopiano valsassinese. La segnalazione, dapprima come passaparola, è arrivata anche alle forze dell’ordine attraverso un imprenditore che ha denunciato la situazione.

I “bigliettoni” incriminati imiterebbero la cartamoneta da 50 e 100 euro, e non pochi sarebbero stati già vittime del raggiro messo in atto da almeno un uomo e una donna: a quanto risulta, i due avrebbero ripulito le banconote false usandole per pagare alcuni acquisti in diverse attività commerciali, lasciando dunque all’ignaro commerciante un pezzo senza valore e andandosene con dopo aver ricevuto il resto in euro veri.

RedCro