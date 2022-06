CORTENOVA, PATENTE DI BUONI PEDONI PER LA 5ª ELEMENTARE

Data pubblicazione 3 Giugno 2022

CORTENOVA – Al termine del percorso di educazione civica e comportamento consapevole la classe Vª della primaria di Cortenova si è meritata la patente di buon pedone e buon ciclista.

Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale con l’Istituto comprensivo di Cremeno, ha introdotto ai giovani studenti il funzionamento del Comune e illustrato le regole del Codice della strada. Durante l’anno scolastico la maestra Annalisa Malugani e l’agente di Polizia Locale Marco Maggio hanno dedicato diversi momenti all’educazione civica, con lezioni di teoria in classe ma anche con una prova pratica in paese, e per conoscere i meccanismi del Municipio non è mancata la simulazione di Consiglio comunale. Oltre alla patente, conseguita oggi, alle ragazze e ai ragazzi resterà un vademecum per consultare tutto quello che hanno imparato.

“Gli studenti hanno risposto con attenzione ed entusiasmo alle lezioni di educazione civica – racconta l’insegnante – confermando la bontà dell’iniziativa, che verrà riproposta anche il prossimo anno con la nuova classe quinta”. “Avvicinare i giovani cittadini al rispetto delle regole e degli altri – aggiunge Maggio – è uno dei compiti della Polizia Locale, un grazie all’amministrazione e alla scuola che hanno aderito alla proposta di educazione civica”.

C.C.