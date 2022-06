METEO. I TEMPORALI FRENANO LA SECONDA ONDATA DI CALDO

Data pubblicazione 3 Giugno 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La seconda ondata di caldo è in atto in questi giorni ma il “core” del caldo sarà al Centro Sud. I nostri territori saranno risparmiati dalla nuova espansione dell’alta pressione africana, anche se sarà facile superare il “muro” dei 30°C; ad ostacolare l’anticiclone ci penseranno i temporali, non organizzati ma in grado di contenere l’ondata.

Temporali che ritroveremo nella notte su venerdì 3 giugno e qualche debole rovescio nella stessa mattinata, ma in assorbimento dal pomeriggio. Bel tempo e clima molto caldo per l’intera giornata di sabato 4 giugno, qui le temperature andranno oltre i 30°C. Caldo e tempo soleggiato per buona parte di domenica 5 giugno, ma entro la serata si rinnoveranno condizioni instabili con rovesci o temporali localmente forti.

Le temperature si manterranno su valori elevati, soprattutto pomeridiani: valori mattutini compresi tra 19/20°C, valori pomeridiani tra 28/31°C. Zero termico diurno oltre i 4100 metri. Venti deboli variabili.

Tendenza per lunedì 6 giugno: bel tempo e temperature in ulteriore aumento, massime tra 31/32°C.

Fabio Porro