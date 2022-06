DUE INTERVENTI DI SOCCORSO IN VALLE: AL ‘TAVECCHIA’ E SULL’ANGELONE

Data pubblicazione 5 Giugno 2022

BARZIO/INTROBIO – Al lavoro in Valsassina i soccorritori quest’oggi, con due interventi (finora) per episodi fortunatamente non gravi, tra Barzio e Introbio.

Sullo Zucco Angelone, segnalata poco prima delle 15 una situazione di difficoltà per due persone in escursione; impegnata la squadra del Soccorso Alpino di Barzio, aggiornamenti a breve.

In precedenza, per un malore accusato da una persona nei pressi del rifugio ‘Tavecchia’ in Valbiandino si è levata da Caiolo (Sondrio) l’eliambulanza del 118 che ha prelevato il 49enne portandolo all’ospedale di Gravedona, in “codice verde”.

RedCro