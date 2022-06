PATENTINO FITOSANITARI: CORSO PER IL RINNOVO AL CFPA

Data pubblicazione 7 Giugno 2022

CASARGO – La Comunità Montana VVVR in collaborazione con l’Agenzia Provinciale per le Attività Formative organizza un corso per il rinnovo di patentino per l’utilizzo di prodotti fitosanitari.

Relatori saranno i dottori Andrea Tantardini e Giandomenico Borelli, gli incontri si terranno al Cfpa di Casargo (scuola alberghiera) nelle mattine di sabato 18 e 25 giugno e nella sera di mercoledì 19 giugno.

Il corso partirà al raggiungimento di venti partecipanti (preiscrizioni entro domenica 12 giugno – dettagli in locandina) e fino a un massimo di quaranta persone con precedenza per i residenti nel territorio della Comunità Montana.