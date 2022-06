REATI STRADALI E AMBIENTALI. IL PROCURATORE INGAGGIA UN POOL DI DIECI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Data pubblicazione 9 Giugno 2022

LECCO – L’attività della Procura riparte, anche, da una sezione di polizia giudiziaria atipica. Dal primo giugno è operativo in corso Promessi Sposi un nuovo ufficio composto interamente da agenti di Polizia Locale in servizio nel territorio chiamati ad aiutare i Pm nello smaltire le pratiche.

Alla guida del “pool” Silvio Spandri, commissario dei Ghisa di Palazzo Bovara, e Gerolamo Quadrio, comandante della Polizia Provinciale, entrambi con lunga esperienza in Procura, i quali coordineranno altri otto colleghi provenienti dai Comuni di Civate, Colico, Galbiate , Mandello, Oggiono e Valmadrera. A loro verranno affidati soprattutto fascicoli di infortunistica stradale e urbanistica – sotto la guida di Spandri – e reati in materia ambientale e di caccia e pesca – per Quadrio.

Fautore dell’iniziativa il procuratore capo Ezio Domenico Basso che ha voluto riproporre a Lecco quanto già sperimentato più in piccolo alla Procura di Oristano.