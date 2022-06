REFERENDUM, SOLO DOMENICA ALLE URNE PER 5 QUESITI SULLA GIUSTIZIA

Sarà possibile votare domenica 12 dalle 7:00 alle 23:00. Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità, in concomitanza dell’orario di votazioni sarà aperto l’ufficio elettorale comunale per i cittadini che necessitino del rilascio o il duplicato della tessera.

CASARGO

Come di consueto viene organizzato il servizio di trasporto pubblico per gli elettori residenti nelle frazioni di Narro e Indovero, due corse giornaliere con partenza da Narro alle 9:00 e alle 13:30.

PREMANA

Il paese delle lame è l’unico Comune valsassinese (appena tre in tutto il Lecchese) chiamato anche al rinnovo del suo municipio. Una sola lista presente – quella della maggioranza uscente – unico “avversario” per la rielezione a sindaca di Elide Codega il quorum di votanti, quest’anno fissato a un minimo del 40%.

RedPol