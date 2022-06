LETTERA: “TENNIS PRIMALUNA, QUANDO DECIDERANNO UNA VOLTA PER TUTTE?”

Data pubblicazione 17 Giugno 2022

Buongiorno spett. le Redazione,

sono un frequentatore del Tennis Club di Primaluna ( ex GASP ) e vengo apposta dall’Alta Valle per giocare lì .

Voglio chiedere a voi e a chi legge se prima o poi verrà deciso qualche cosa di definitivo , mentre la struttura un poco alla volta va ‘ a ramengo ‘. da anni si sente dire che il comune di Primaluna affiderà una volta per tutte la gestione ma chi se ne è occupato nel tempo si sfiducia perchè non si arriva mai a una.

E dire che ci sarebbe gente disponibile a metterci soldi propri per far tornare i campi alla gloria di una volta. Ci sarebbe anche il progetto per un campo per il famoso Padel che adesso impazza dappertutto-ma non da noi e ci si deve spostare distante per provare questo nuovo sport. La gente scende perfino da Premana per giocare a Tennis qui, per’ si vede che sta decadendo.

Grazie per un vs interessamento e buon lavoro.

Lettera firmata