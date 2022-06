ROAD TO NORVEGIA: IL CERCHIONE ROTTO NON FERMA IL “DECA” IN DANIMARCA

Data pubblicazione 19 Giugno 2022

DANIMARCA – Ci eravamo lasciati in Germania, ci ritroviamo nel bel mezzo della Danimarca. Continua la “road to Capo Nord” per Davide Decataldo che, dopo qualche giorno di meritato riposo ad Amburgo, è ripartito alla volta della sua meta.

Superato il confine tedesco settentrionale, il giovane avventuriero introbiese pedala ora sul suolo danese, ultimo spiraglio di terraferma prima dell’attraversamento marittimo verso Oslo.

La pioggia, il vento, le notti in tenda e soprattutto un danno al cerchione della ruota hanno provato a fermare l’avanzata del Deca che, risolto un problema dopo l’altro, non sembra minimamente intenzionato ad arrendersi: anzi, ora che l’obiettivo si avvicina gli stimoli sono più alti che mai.

Seguendo il tragitto, siamo più o meno a metà dell’impresa “ercolana” del 24enne, che tiene quotidianamente aggiornati tutti i suoi followers per mezzo del suo profilo Instagram.

RedInt